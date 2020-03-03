Прямой эфир

Экономист прокомментировал снижение базовой ставки в США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рынок очень позитивно отреагировал на решение ФРС США снизить ключевую ставку, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

Сопутствующие болезни: что кроме коронавируса может ослабить рубль
Нацвалюта рискует опуститься до 70 руб./$

«Данное решение поддержало все мировые финансовые рынки, в том числе наблюдается позитивная реакция и в российском рубле, он укрепляется на 1,5%, до 65,5 рублей за доллар», — сказал Абрамов.

Однако риски по-прежнему остаются, и в этой ситуации рубль находится в коридоре 63–67 рублей за американскую валюту в зависимости от ситуации на мировых рынках, добавил эксперт.

В свою очередь, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев заявил «Известиям», что вызванная коронавирусом биржевая паника слишком сильно повлияла на настроения на фондовом рынке.

«Многие инвесторы всерьез восприняли текущее положение вещей на фондовом рынке как сигнал к началу рецессии. Мы видим, что ФРС попытался сыграть на опережение, но последствия такого решения еще предстоит оценить в будущем», — сказал эксперт.

По его мнению, существует серьезный риск того, что принятые меры в виде понижения ставки окажутся несоизмеримы с уроном глобальной экономики.

2 марта курс евро впервые за год вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США
Греф рекомендовал хранить сбережения в рублях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020