Экономист прокомментировал снижение базовой ставки в США

Рынок очень позитивно отреагировал на решение ФРС США снизить ключевую ставку, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

«Данное решение поддержало все мировые финансовые рынки, в том числе наблюдается позитивная реакция и в российском рубле, он укрепляется на 1,5%, до 65,5 рублей за доллар», — сказал Абрамов.

Однако риски по-прежнему остаются, и в этой ситуации рубль находится в коридоре 63–67 рублей за американскую валюту в зависимости от ситуации на мировых рынках, добавил эксперт.

В свою очередь, аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев заявил «Известиям», что вызванная коронавирусом биржевая паника слишком сильно повлияла на настроения на фондовом рынке.

«Многие инвесторы всерьез восприняли текущее положение вещей на фондовом рынке как сигнал к началу рецессии. Мы видим, что ФРС попытался сыграть на опережение, но последствия такого решения еще предстоит оценить в будущем», — сказал эксперт.

По его мнению, существует серьезный риск того, что принятые меры в виде понижения ставки окажутся несоизмеримы с уроном глобальной экономики.

2 марта курс евро впервые за год вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рубля.