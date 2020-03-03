Рубль резко вырос после снижения ставки ФРС США

После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку на 0,5 п.п. рубль укрепился в отношении американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 3 марта.

Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе около 50 копеек. Курс доллара расчетами «завтра» на 18:12 мск дешевеет на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,61 рубля.

ФРС США на внеочередном заседании 3 марта неожиданно снизила ключевую ставку до 1–1,25% годовых с 1,5–1,75%. Это связано с тем, что распространение эпидемии коронавируса SARS-Cov-2 приводит к созданию новых рисков для экономической активности.

2 марта курс евро впервые за год вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рубля.