Названы причины сокращения Сбербанком доли валюты в бизнесе

Сбербанк в 2019 году динамично проводил дедолларизацию. Это следует из итоговой отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщают «Известия» в четверг, 27 февраля.

Так, долларовые вклады корпоративных клиентов уменьшились в 2019 году с 2,7 до 2,2 трлн рублей. Депозиты физических лиц — с 1,85 до 1,7 трлн. Объем кредитов сократился с 3 до 2,9 трлн рублей.

Отмечается, что активы и пассивы евро на балансе Сбербанка также снизились на 35% и 29% — до 1,7 и 1,4 трлн рублей соответственно.

Сокращение доли валюты находится в общем русле стратегии России по отказу от доллара, а также с недостаточно привлекательным ставкам по депозитам, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Михаил Полухин. Также он связывает снижение доли валюты в кредитной организации с продажей Denizbank в 2019 году, где у российского банка был сосредоточен значительный объем валюты.

Продажу российского актива в Турции глава Сбербанка Герман Греф объяснял санкциями. Старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Елена Царева считает одной из причин ослабление позиций доллара относительно рубля в прошлом году.

Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год по МСФО с учетом продажи Denizbank составила 845 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя 2018 года — 831,7 млрд рублей.

Царева считает, что убытки от продажи Denizbank ослабили показатели Сбербанка в прошлом году и продолжат это в следующем.

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