К рублю большое плавание: Сбербанк резко сократил долю валюты в бизнесе

Сбербанк в прошлом году динамично проводил дедолларизацию , следует из его итоговой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Активы в американской валюте сократились почти на 20% в рублевом выражении — с 5,2 до 4,2 трлн рублей, а обязательства — на 25% с 5,7 до 4,3 трлн. Отчасти это связано с продажей турецкого Denizbank, где у Сбера был сконцентрирован значительный объем валюты. Однако другая веская причина — это снижение спроса на доллар.

Уходя от доллара

Активная дедолларизация Сбербанка частично связана с продажей в прошлом году турецкого Denizbank , полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Михаил Полухин. В частности, в результате сделки Сбербанк списал 552 млрд рублей долларовых активов и 576 млрд обязательств. Первый показатель сократился с 5,2 до 4,2 трлн рублей, второй — с 5,7 до 4,3 трлн.

Однако на показатель повлияли также и другие факторы. Динамика находится в общем русле стратегии страны по отказу от доллара, с одной стороны, и недостаточно привлекательным ставкам по депозитам , с другой, добавил эксперт. По данным отчетности, долларовые вклады корпоративных клиентов уменьшились в 2019 году с 2,7 до 2,2 трлн рублей. Депозиты физлиц — 1,85 до 1,7 трлн. Объем кредитов сократился с 3 до 2,9 трлн рублей.

Евро на балансе Сбера также стало значительно меньше . Активы и пассивы снизились на 35% и 29% — до 1,7 и 1,4 трлн рублей соответственно.

DenizBank был продан в июле прошлого года дубайской группе Emirates NBD за $5 млрд. В результате его реализации был зафиксирован убыток в 85 млрд рублей, следует из отчетности. Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

Продажу актива глава Сбербанка Герман Греф объяснял санкциями. Еще одна причина заключается в ослаблении позиций доллара относительно рубля в прошлом году , добавила старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Елена Царева. По данным ЦБ, средняя стоимость американской валюты за 2019 год составила 64,6 рубля. В 2018-м показатель был на уровне 62,9 рубля.

Одни прибыли

Чистая прибыль Сбербанка за прошлый год по МСФО с учетом продажи DenizBank составила 845 млрд руб. Это на 1,6% выше показателя 2018 года — 831,7 млрд руб, следует из отчета финансовой организации.

Прибыль группы от продолжающейся деятельности, то есть, очищенная от влияния сделки, выросла на 10,1% и составила 914,8 млрд рублей. Доходы Сбербанка, согласно стратегии его развития, в 2020 году прогнозируются на уровне 1 трлн рублей . С точки зрения Михаила Полухина из АКРА, достижение этого показателя вполне реалистично . Ставки по кредитам падают, что давит на прибыль банковского сектора, однако Сбер, очевидно, прогнозирует продолжение такой политики ЦБ и учел этот фактор в своей стратегии.

Елена Царева из БКС на перспективы Сбербанка смотрит не столь оптимистично . Она полагает, что пробить отметку в 1 трлн в следующем году не удастся. Её прогноз — 966 млрд рублей. Убытки от продажи Denizbank ослабили показатели Сбера в прошлом году и будут давить на них и в следующем, считает она.

Одним из ключевых источников поступления группы в прошлом году стали доходы от платы за банковские услуги. Чистые комиссионные доходы выросли на 13,6% и достигли 0,5 трлн рублей. Тогда как динамика поступлений от кредитования была не столь существенной. Чистые процентные доходы увеличились лишь на 1,4%, — до 1,4 трлн рублей по сравнению с 2018 годом.

Розничный кредитный портфель добавил 16,8% и достиг 7,9 трлн рублей, а корпоративный и снизился на 3,2% — до 13,9 трлн.

Председатель правления организации Герман Греф важнейшим достижением 2019 года посчитал запуск в промышленную эксплуатацию новой цифровой платформы Сбербанк а. «Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI составил 42 млрд рублей», приводит его слова пресс-служба в релизе.

Ключевым источником роста доходов Сбера в 2020 году будут поступления от комиссий, считает Елена Царева. Эксперт ожидает увеличения показателя примерно на 10%. Кроме этого, позитивно влиять на чистую прибыль будет дальнейшая интеграция искусственного интеллекта в бизнес Сбербанка. Это позволит ускорить процессы и сэкономить на операционных расходах.

В ходе телефонной конференции Герман Греф сообщил, что менеджмент Сбербанка предложит совету директоров направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли по МСФО. Минфин на протяжении последних лет упорно боролся за то, чтобы Сбер выплачивал акционерам именно такую часть прибыли. Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что Минфин ожидает от Сбербанка по итогам 2019 года доходы в районе 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей должны пойти в бюджет РФ в виде дивидендов.

Сейчас 50% + 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ. Однако регулятор договорился продать банк Минфину за счет денег Фонда национального благосостояния, писали ранее «Известия». Сделка нужна для финансирования социальных мер из послания президента Федеральному Собранию и разрешения конфликта интересов между акционером и кредитной организацией.