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В зарослях зелени: России нужно время на уход от доллара

Быстро «дедолларизировать» международную торговлю не получится
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В зарослях зелени: России нужно время на уход от доллара
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2019-08-05 20:59:50
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Процесс избавления России от доминирования доллара в международной торговле страны пошел. На данный момент лишь немногим более половины всех сделок с основными контрагентами осуществляется в американской валюте. На смену доллару, впрочем, идут не национальные валюты, а преимущественно евро. Что вполне понятно — учитывая нестабильность второстепенных валют, государства голосуют за надежность. В перспективе полностью освободиться от долларовой зависимости, по-видимому, не удастся, но почти наверняка она будет сокращаться и дальше. Подробности — в материале «Известий».

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Стремление к выходу из долларовой системы международной торговли в России усилилось после серии довольно жестких санкций, введенных США в 2017–2019 годах (очередной раунд был объявлен несколько дней назад). План по дедолларизации состоял из двух частей: во-первых, снизить долю доллара в международных резервах России, а во-вторых, перевести международную торговлю страны с доллара на другие валюты — в том числе и на рубль. Летом 2018 года глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что с долларом «нужно начинать бороться в мировом масштабе», а дедолларизация должна быть проведена в глобальной экономике в целом.

Ожидаемо оказалось, что первая часть задачи выполняется куда легче, чем вторая. ЦБ с 2017 года активно сбрасывал доллары, и к середине 2018 года доля американской валюты в иностранных активах российского регулятора составила около 22% — в два раза меньше, чем за год до этого. Никаких существенных убытков ЦБ при этом не понес даже несмотря на тот факт, что доллар последние два года укреплялся к корзине основных валют. Вместо «зеленых» ЦБ активно скупал юани, евро и золото, запасы которого уже превысили 2000 тонн.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С торговлей ситуация оказалась гораздо сложнее. Здесь необходимо было убедить торговых партнеров в том, что лучше им покупать российские экспортные товары за какие-то другие валюты, что как минимум требует времени. Тем не менее движение началось. Как отмечает агентство Bloomberg, доля доллара в структуре российской экспортной выручки падает на протяжении четырех месяцев подряд.

По данным Банка России, в первом квартале 2019 года поступления от экспорта в долларах США составили 61,7% от общей суммы. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года они составляли около 70%. Особенно заметно это изменение в торговле с ЕС, где доля долларов в экспорте впервые за всё время опустилась ниже половины. В первом квартале 2019 года 46% экспорта из РФ в Евросоюз продавалось за доллары и 42% — за евро. Год назад это соотношение составляло 53 и 33% соответственно.

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Опрошенные Bloomberg аналитики возложили по крайней мере часть ответственность за эти изменения на саму Америку. Многочисленные торговые войны, развязанные администрацией США в последние полтора-два года, провоцируют европейцев тоже постепенно начать избавляться от «долларового рабства». Таким образом, в данном случае идеально совпали намерения обоих контрагентов, что и облегчило процесс смены основной валюты торговли.

Еще более интересный случай связан с Индией (общая сумма товарооборота — $11 млрд в год). В начале 2017 года около 80% российского экспорта в Индию оплачивалось в долларах. В течение того же года стороны договорились об оплате поставок вооружений за рубли. В результате доля рублей в экспорте подскочила к апрелю 2019 года до рекордных 75% (даже в торговле со странами ЕАЭС рублевая доля у России меньше — всего 64%). В свою очередь, доля долларов практически единомоментно опустилась до 20%.

Таким образом, с одной отдельно взятой страной программу перехода на торговлю в национальной валюте удалось осуществить практически полностью.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А вот с Китаем успехи куда как скромнее. Доля сделок по российскому экспорту в рублях практически не выросла — с 8,9 до 9,6%. Зато доля евро взлетела с мизерных 0,7% в начале прошлого года до 37,6% по итогам первого квартала 2019-го. Доллар потерял примерно половину рынка российского экспорта в Китай: с 80% доля американской валюты опустилась до 45%.

Что касается российского импорта, то здесь особых изменений не произошло: на оплату в долларах, как и раньше, приходится чуть больше трети поставок, на рубль — чуть меньше трети, а на евро — около четверти. Остальные валюты значимого присутствия не имеют (в сумме всего около 4%).

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Существенные изменения в валютной структуре оплаты российского экспорта вызваны целым рядом обстоятельств, в числе которых аналитики Bloomberg указывают санкции против России. Около трети связанных с Россией международных платежей задерживается из-за того, что западные компании раз за разом вынуждены сверяться с режимом санкций. Вполне может оказаться, что участвующая в сделке конкретная компания оказалась в каком-либо из черных списков минфина США и торговля с ней приведет к последствиям уже для зарубежного контрагента. Переход на другие валюты позволяет исключить проблемы подобного рода.

В целом, несмотря на ощутимые успехи в деле дедолларизации российской внешней торговли, говорить о полной замене доллара в расчетах с иностранными контрагентами в обозримом будущем не приходится. Многие партнеры России не хотят производить расчеты в национальных валютах из-за их высокой нестабильности, считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. «Ни для кого не секрет, что и российский рубль, и китайский юань, и турецкая лира, и иранский риал, и южноафриканский рэнд относятся к валютам, подверженным резким курсовым колебаниям, что в условиях растянутых во времени сроках поставки товаров или услуг делает риски потерь весьма высокими», — заявил он в интервью «Известиям». Классический пример подобных рисков мы могли наблюдать в последние дни, когда Китай махом девальвировал юань до 7 за доллар.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Соответственно, переход на расчеты в альтернативных доллару валютах неизбежно влечет за собой повышение стоимости транзакций, что в масштабах российского внешнеторгового оборота приведет в итоге к существенным потерям для бюджета страны.

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Схожего мнения придерживается и руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев. По его словам, для проведения платежей и сопровождения контрактов необходима сильная диверсификация валютных резервов разных стран. «Если мы говорим о том, что должны увеличить объемы в юанях и в рупиях, то необходим рост наших ЗВР в этих валютах. Но это слишком рискованно», — считает собеседник «Известий».

Не стоит забывать еще и о такой вещи, как инфраструктура. Доллар популярен не только благодаря мощи экономики США (в конце концов ее доля в мировой экономике сейчас существенно ниже, чем во времена, когда долларовая система еще только создавалась), но и благодаря существующей во всем мире системе корреспондентских долларовых счетов. По сути, доллар есть везде, не нужно прилагать никаких усилий, чтобы его приобрести и использовать в расчетах.

Использование других валют в этом качестве потребует многолетней подготовки. Именно поэтому говорить о полном вытеснении доллара как основной валюты торговли хоть России, хоть какой-либо другой страны, всё еще преждевременно.

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