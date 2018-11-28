Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики

Россия не ставит перед собой цели избавиться от доллара — американская валюта уходит сама. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». Президент подчеркнул, что независимые от доллара системы расчетов сегодня пытаются создать многие государства и нашей стране это уже удается. Например, оплата поставок С-400 в Турцию была произведена уже в нацвалютах, а на днях Минфин впервые за пять лет разместил гособлигации в евро. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, больше трети покупателей этих бумаг — иностранцы, они адекватно оценивают потенциал российской экономики. Впрочем, если санкции против госдолга РФ все-таки будут введены, Россия обойдется и без зарубежных покупателей, подчеркнул замглавы правительства.

Стреляют чуть выше

Нестабильность расчетов в американской валюте вызывает желание использовать «резервные варианты» у многих стран мира, подчеркнул Владимир Путин, комментируя ситуацию с дедолларизацией российской экономики.

— У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас, — подчеркнул российский лидер. — И те, кто принимает соответствующие решения (о введении санкций против РФ. — «Известия»), стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше.

Долларовые активы сегодня сокращаются даже у самых крупных их держателей, констатировал президент. 70% экспорта и 30% импорта со странами Евразийского экономического союза обслуживается в рублях, привел данные Владимир Путин.

— С некоторыми странами мы активно работаем, с нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT, — добавил президент.

Как ранее сообщали «Известия», Россия участвует в разработке европейского аналога SWIFT, над созданием которого работают и другие члены «ядерной сделки» — КНР, Великобритания, Франция и Германия. С запуском этого проекта экономическое сотрудничество с Ираном продолжится в нефтегазовом и финансовом секторах, торговле, инвестициях и транспорте.

ВТБ_4 Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В качестве примера того, что Россия может обеспечить движение своих товаров на международных рынках и без доллара, Владимир Путин привел сделку по поставкам комплекса С-400 с Турцией.

— Я только что разговаривал с президентом Турции, буквально полчаса назад. Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС [военно-технического сотрудничества], по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Так мы придумали другой вариант, и сделка всё равно произошла, — рассказал президент.

По словам главы государства, в дальнейшем «так будет по любому виду товаров».

Переход без принуждения

Фактически дедолларизация российской экономики уже стартовала. Впервые за пять лет Министерство финансов разместило государственные облигации России в евро, а не в долларах. Доходность бумаг составляет 3%, погашение запланировано на 2025 год.

Минфин положительно оценил размещение госбумаг в европейской валюте, сообщил журналистам в кулуарах форума замглавы ведомства Владимир Колычев. При этом доля иностранных инвесторов в выпуске составила 75% — в основном из ЕС и Великобритании, но были инвесторы и из США. В будущем Минфин при размещении гособлигаций также планирует больше фокусироваться на европейской валюте, добавил Владимир Колычев.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отметил, что российские компании тоже могут переходить на размещение своих облигаций в евро. В целом инвесторы «адекватно оценивают ситуацию с вложениями в российские активы», и на иностранцев приходится 36–37% покупок российского госдолга, пояснил он. Однако в случае введения санкций на новые размещения российских бумаг наша страна сможет обойтись и без иностранных участников долгового рынка, добавил глава ведомства.

ВТБ_1 Первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов на X ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, с точки зрения чисто экономических выгод для инвесторов нет принципиальной разницы между облигациями в долларах и в евро, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его словам, обычно предпочтение отдается доллару лишь потому, что объем ликвидности в американской валюте пока примерно в шесть-семь раз выше, чем в европейской. Иными словами, проще найти деньги в долларах, чем в евро. Если Минфин убедится в том, что у выпуска в евро не появится проблем с обращением, то продолжение такой практики будет оправданно с учетом курса на дедолларизацию российской экономики, констатировал эксперт.

Банкам и бизнесу должно быть выгодно рассчитываться с контрагентами в национальных валютах, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с тем она подчеркнула, что принуждать к этому участников рынка административными методами не стоит.

— Расчеты в рублях станут привлекательными, если будет уверенность, что его покупательная способность не упадет, а инфляция будет сохраняться на низком уровне, — заявила глава регулятора.

Обогнать мир

Эльвира Набиуллина добавила, что сейчас российская денежно-кредитная политика «адекватна текущей ситуации». По ее словам, потенциальные темпы роста экономики составляют 1,5–2%.

Однако Владимир Путин в своем выступлении обратил внимание: хоть российская экономика и чувствует себя уверенно, адаптировалась к внешним шокам и создает условия для внутреннего развития, набранный темп развития необходимо наращивать.

— Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это, — заявил российский лидер.

Для того чтобы поменять ситуацию, Россия выстраивает программу развития, добавил президент. Он напомнил о задаче выйти на темпы роста выше мировых и закрепиться в пятерке крупнейших экономик. Базу для прорыва должно обеспечить решение структурных вопросов, в том числе за счет повышения производительности труда, широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления, коммунальной сфере, городском хозяйстве, промышленности, транспорте, образовании, здравоохранении, отметил Владимир Путин.

ВТБ_3 Отбор пробы товарной нефти на блоке оперативного учета нефти Центрального пункта сбора Соровского месторождения компании Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Президент подчеркнул, что нынешняя цена на нефть в $60 за баррель является приемлемой для России. Глава государства напомнил, что федеральный бюджет на следующий год сверстан из стоимости $43 за баррель. Если главный экспортный товар будет стоить дороже, эти сверхдоходы будут направлены в резервы.

Шансы России обогнать мир по темпам роста достаточно высоки, однако этому благоприятствуют не столько позитивные перспективы нашей экономики, сколько негативные перспективы глобальной, полагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, РФ менее чувствительна к изменениям внешней конъюнктуры, чем другие страны. Иными словами, даже если весь мир впадет в рецессию, у России есть шанс сохранить стабильность, подчеркнул эксперт.

Уверенная страна

В ходе сессии вопросов и ответов на форуме у главы государства спросили о судьбе накопительной компоненты пенсии. Владимир Путин подчеркнул: Россия не закрывает эту тему, но пенсионные фонды должны быть надежными и эффективными при управлении средствами граждан.

— Это тема, которая, естественно, нами тоже всегда обсуждается. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных, — пояснил Владимир Путин. — Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды.

Он отметил также, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления таким образом, чтобы деньги исчезли. Фонды должны проводить взвешенную и реалистичную экономическую политику, подчеркнул президент.

— Пенсии будут расти точно, это вопрос решенный, — заявил глава государства.

ВТБ_2 Посетитель в отделении пенсионного фонда в Симферополе Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Своим заявлением Владимир Путин ясно дал понять, что государство не ограничивает и не будет ограничивать пенсионные права граждан, подчеркнул в беседе с «Известиями» генди⁠ректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению политолога, контроль за негосударственными пенсионными фондами будет ужесточаться — именно для того, чтобы в полной мере гарантировать россиянам их права.

Также у Владимира Путина поинтересовались, какой он видит Россию после того, как покинет политическую сцену.

— Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь, — улыбнувшись, ответил президент.

Сегодня Россия чувствует себя уверенно и самодостаточно, при этом будучи открытой к сотрудничеству со всеми партнерами, уже серьезно добавил глава государства.