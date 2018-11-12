WSJ сообщила об успехах России в сокращении зависимости от доллара

Усилия России по дедолларизации экономики принесли результаты. Власти страны пытаются отказаться от доллара, эту политику поддерживает президент России Владимир Путин и Центробанк.

О результатах проводимой политики сообщила на своем сайте The Wall Street Journal, приведя данные о снижении доли вкладов частных лиц и компаний в иностранных валютах в банках России. СМИ уточняет, что в настоящее время эта доля составляет 26%, тогда как в 2016 году она составляла 37%.

Об успехах в направлении отказа России от доллара говорит и быстрое развитие торговли Москвы и Пекина, отмечает «Газета.ру». «Доля их двусторонней торговли в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза, до 19%», — утверждает издание.

Россия стала одной из стран, которые уходят от расчетов в американской валюте. Так поступают в последние годы Иран, Венесуэла и Пакистан.

15 октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство России не будет разглашать план по дедолларизации экономики. Он уточнил, что проект по переходу России от доллара вызывает технические разногласия между Минфином, Минэкономразвития и Центробанком.