ФСВТС: С-400 будет в Турции в середине 2019 года

Российская система противовоздушной обороны С-400 будет поставлена турецким партнёрам уже к середине 2019 года. Об этом "Известиям" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

- Исполнение контракта идёт в графике, - сказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. - Поставка - 2019-й, середина года.

Напомним, первоначально систему С-400 планировалось передать турецкой стороне в 2020 году, но по просьбе Анкары дату поставку перенесли на более ранний срок.

Ранее претензии к российско-турецкой сделке высказывали в США. Американская сторона не раз угрожала Анкаре санкциями, в том числе - блокировкой контракта на приобретение самолётов F-35 для ВВС Турции. Но подобные угрозы не повлияли на решение турецких властей приобрести российские системы противовоздушной обороны.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года зенитная ракетная система С-400 была принята на вооружение постановлением правительства России.