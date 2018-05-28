Пятое поколение или С-400

Турция может остаться без истребителей пятого поколения F-35. Соответствующие поправки включены в вариант редактуры закона о военном бюджете США на 2019 год (NDAA’19), предложенный комитету по делам вооруженных сил сената. Как может поступить Анкара в этом случие, разбирался портал iz.ru.

Вопросы веры

Как сообщили в пятницу, 25 мая, американские СМИ, сенатский комитет по делам вооруженных сил исполнил давнее обещание и вставил в текущую редактуру закона о военном бюджете США на 2019 год обещание исключить Турцию из программы по поставкам истребителей F-35.

В поправках указано, что такая реакция должна вразумить турецкие власти, отказывающиеся освободить американского гражданина Эндрю Брансона. Брансон прожил в Турции 23 года, имел там вид на жительство и возглавлял небольшую протестантскую общину в городе Измир.

s2 Фото: TASS/Zuma/Yichuan Cao

Он был арестован в октябре 2016 года по обвинению в связях с заговорщиками, планировавшими военный переворот 15 июля того же года, окончившийся неудачей. Турецкие власти отказываются возвращать Брансона до тех пор, пока США не выдадут им мусульманского проповедника Фетхуллу Гюлена, которого в Анкаре считают главным вдохновителем событий 15 июля.

Поправки внесены на двухсторонней основе: Томом Тиллисом (Северная Каролина) от республиканцев и Жанной Шахин (Нью-Гемпшир) от демократов. Они же вместе с другим сенатором-республиканцем Джеймсом Лэнкфордом (Оклахома) всю весну продавливали отдельное постановление конгресса о блокировании сотрудничества с Анкарой по линии будущих поставок F-35. Изменения, внесенные в документ, предписывают Пентагону разработать и представить план по исключению Турции из партнерской программы F-35.

Турция входит в так называемый третий уровень этой программы. Нумерация уровней соответствует объемам финансового участия в проекте. К условному приоритетному уровню без номера относятся военные США (ВВС, флот и авиация корпуса морской пехоты), к первому — Великобритания. Второй уровень представлен Италией и Нидерландами. На третьем, помимо Турции, находятся Австралия, Канада (которая на данный момент не приняла окончательного решения о закупке), Дания и Норвегия. Анкара должна была получить 116 истребителей этого типа.

s1 Фото: REUTERS/Amir Cohen

Турция отреагировала на предложенные поправки очень резко. «Согласно действующим договоренностям, у всех есть свои обязанности, и мы ждем, что все свои обязанности исполнят. А такие шаги (введение санкций. — К.Б.) разрушают дух союзных отношений с США. Если решение все-таки будет принято, у нас, как уже подчеркивал наш министр, не останется иного выхода, кроме как пойти на соответствующие ответные меры», — сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Ранее, 6 мая, когда тема поправок еще только обсуждалась, глава МИД Турции Мехмет Чавушоглу обрушился на сенат США с резкой критикой, назвав происходящее «неправильным, нелогичным и недопустимым между членами НАТО».

«Если США попробуют ввести санкции, немедленно последует турецкое возмездие. США придется отказаться от этого шага», — указал Чавушоглу.

Придется выбирать

Однако наиболее интересно даже не это, а еще одна поправка, включенная сенаторами в пакет. Она резко критикует Турцию за военно-техническое сотрудничество с Россией и в ней указано, что против Анкары могут быть введены санкции, если та пойдет на закупки российских систем ПВО.

Напомним, что речь идет о поставке двух полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400, о которой Москва и Анкара договаривались в конце 2016 — начале 2017 годов и подписали контракт в декабре 2017-го. Передача техники по сделке общим объемом около $2,5 млрд должна начаться с июля 2019 года.

Если не считать поставок систем ПВО в Грецию (С-300ПМУ-1 и «Тор-М1») в 1990-х годах, это первое подобное проникновение современной высокотехнологической оборонной продукции России в страну НАТО. Поэтому внимание к контракту очень велико, равно как и озабоченность внутри самого НАТО.

s3 Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

В проекте военного бюджета США вопросы по F-35 и С-400 оказались весьма просто и практично увязаны между собой.

«Мы совершенно не уверены в том, что следует передавать столь чувствительные технологии, как самолеты F-35, в страну, приобретающую российские системы ПВО, которые, собственно, и проектируются, чтобы эти самолеты сбивать. Наша поправка для того и внесена, чтобы придать Госдепартаменту и министерству обороны необходимое руководящее направление и всю помощь конгресса, чтобы исключить подобное развитие событий», — прокомментировала пакет поправок Жанна Шахин.

Опять же тема появилась не вчера и не позавчера, поэтому мы можем привести подходящую цитату из уже упоминавшегося Чавушоглу: «Турция не находится под американским управлением, это независимая страна. Свысока диктовать другой стране, что та может покупать, а чего не может, — некорректный подход и это недопустимо между союзниками».

Хами Аксой, комментируя поправки сенатского комитета, заметил, что вопросы С-400 и F-35, с его точки зрения, никак не связаны.

«США более не являются эксклюзивным поставщиком военной техники, которую мы можем покупать и у других иностранных государств. Наши американские друзья всё еще надеются, что у них есть рычаг давления на нас, но он уже утрачен», — цитирует пресса высокопоставленный источник в окружении президента Реджепа Эрдогана.