Истребительный базар

ВВС Индии запросили у США информацию по истребителю F-35, включающую секретные сведения. Подобная заинтересованность может говорить о серьезном желании приобрести американский истребитель пятого поколения. Одновременно Индия продолжает рассматривать возможность закупки истребителя FGFA — экспортного варианта российской машины Су-57. Портал iz.ru разбирался в мотивациях и перспективах конкурентов на индийском рынке боевых самолетов.

Диверсификация поставщиков

Вся новейшая история ВВС Индии представляет собой череду непрерывных попыток избежать «монополии поставщика» — в ключевых классах боевых самолетов начиная с 1970-х годов Индия старательно обзаводится близкой по характеристикам и назначению продукцией от конкурирующих производителей. Так, сначала в качестве перспективных ударных машин были параллельно выбраны советские МиГ-23БН (позднее - их усовершенствованная версия МиГ-27) и франко-британские «Ягуары», а десятилетием спустя ВВС Индии начали параллельные закупки французских «Миражей-2000» и советских МиГ-29.

Параллельно Индия всю дорогу стремилась наладить собственное производство боевых самолетов — как минимум лицензионную сборку с той или иной степенью локализации, как максимум — собственных конструкций, но до сих пор эти попытки оборачивались либо достаточно небольшим числом машин простейшей конструкции, таких как истребитель Ajeet или ударный самолет HF-24 Marut, либо откровенным долгостроем с непомерными затратами при весьма средних характеристиках — как легкий истребитель HAL Tejas.

ввс_индия_1 IAF Jaguar Фото: Global Look Press/Prabhat Kumar Verma

Политики диверсификации Индия старается придерживаться и сейчас, однако, по-видимому, в ближайшие годы в составе ее ВВС, помимо уже ставших традиционными европейских и российских машин, появятся боевые самолеты американского производства (транспортники, патрульные машины и вертолеты американского происхождения уже имеются).

В комплектовании парка своих боевых самолетов Индии предстоит решить две задачи: во-первых, их ВВС должны обладать достаточным числом современных (и следовательно, дорогостоящих) самолетов, способных обеспечить качественное превосходство в воздухе над основным соперником (а это Китай) и, во-вторых, быть достаточно массовыми для решения задач в возможной масштабной сухопутной войне на случай столкновения с Пакистаном.

Это автоматически предполагает наличие в составе ВВС самолетов как минимум двух классов: «упакованных» по последнему слову техники истребителей завоевания превосходства в воздухе (способных, разумеется, решать и другие задачи) и достаточно массовых машин, ориентированных в большей степени на ударные задачи, однако способных и постоять за себя в воздушном бою.

В настоящее время задача качественного превосходства над возможными соперниками решается наличием истребителей Су-30МКИ, которые вдобавок в ближайшие годы должны начать модернизировать с учетом появления нового оборудования и вооружения. Вместе с тем разработка в КНР машин пятого поколения, требует от Индии соответствующей реакции в оснащении собственных ВВС.

Главная задача

Су-30 является наиболее многочисленным типом самолетов в составе ВВС Индии: более 230 машин в строю, и в общей сложности еще более трех десятков должны быть поставлены . В масштабах региона эти машины способны не только решать задачи завоевания превосходства в воздухе и поражения наземных целей тактического значения, но и в ближайшей перспективе выполнять роль стратегических ударных машин за счет своего большого радиуса действия (около 2 тыс. км и может быть увеличен за счет дозаправки в воздухе) и планируемого оснащения части этих машин крылатыми ракетами «Брамос». Дальность полета этих ракет совместной российско-индийской разработки на основе КР типа «Оникс»/«Яхонт» в перспективе планируется довести до 800 км.

Вместе с тем основную массу парка боевых самолетов ВВС Индии в настоящее время составляют машины 2–3 поколений — более 240 истребителй МиГ-21 (в вариантах МиГ-21бис, модернизированных МиГ-21-93 и учебно-боевых «спарок), более 80 истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и более 90 «Ягуаров», а также 100 с небольшим самолетов четвертого поколения: 66 МиГ-29 и 40 «Миражей-2000». Все эти машины, полученные в 1970–1990-х годах, так или иначе сойдут со сцены в течение следующих 15–20 лет.

ввс_индия_1 MiG-21 Bison Фото: Getty Images/Pallava Bagla/Corbis

Из всего списка подлежащих замене машин наиболее критично стоит вопрос с МиГ-21, 27 и «Ягуаром». Производство этих самолетов прекращено много лет назад, и дефицит запчастей с каждым годом делает поддержание их боеспособности (даже модернизированных МиГ-21-93 «Бизон») всё более сложной задачей. Для ее решения Индия в 2016 году объявила тендер на закупку одномоторных истребителей.

Здесь нужно отметить, что первая попытка найти замену машинам 2–3 поколения была сделана Индией в 2000-х годах с объявлением тендера MMRCA, предусматривавшего закупку 126 многоцелевых истребителей стоимостью до $10 млрд, с организацией сборки большей части из них в Индии. В 2012 году тендер выиграла Франция с истребителем «Рафаль», однако закупка 126 машин ожидаемо не состоялась — французский двухмоторный истребитель был сильно дороже предполагавшегося. В итоге в 2015 году стороны подписали контракт на поставку 36 истребителей с вооружением, запчастями, обслуживанием и подготовкой персонала ценой почти $9 млрд. Переговоры о дальнейшем расширении поставок ожидаемо зависли из-за противоречий относительно налаживания производства в Индии, трансфера технологий и условий офсета (инвестирования части прибыли в индийскую экономику). Более того, поставки «Рафалей» по уже заключенному контракту так же пока еще не начались, и сколько их будет поставлено в итоге — предполагать трудно.

Наиболее вероятным кандидатом на победу в новом индийском тендере на одномоторные машины в настоящее время называют американский истребитель F-16, доработанный с учетом требований ВВС Индии. Ранее F-16, в 2014 году отпраздновавший 40 лет со дня первого полета, уже проиграл тендер MMRCA, но, с учетом того что победивший в соревновании «Рафаль», очевидно, не станет массовой недорогой машиной, шансы «проапгрейженного» американца на победу весьма велики. Единственным, по сути, соперником F-16 в настоящее время является шведский истребитель JAS-39 Gripen NG, однако относительно высокая цена шведской машины, ограниченные возможности производителя и наличие большого количества американских комплектующих делают это предложение уязвимым.

Разумеется, это не означает, что F-16 займет всю нишу одномоторных машин — как минимум ВВС Индии всё же придется получить доморощенный Tejas LCA MK.2, притом что по эксплуатационным характеристикам он проигрывает даже МиГ-21бис, а боевые еще никто толком не оценивал. Но это национальный проект, и, независимо от того, сойдет он со сцены через пару десятков лет эксплуатации, как Ajeet и Marut до него, или будет развиваться в течение многих десятилетий, свою долю он получит.

Пятое поколение

И F-16, даже в модернизированном виде, и тем паче Tejas сегодня не рассматриваются как истребители завоевания превосходства в воздухе и, очевидно, будут ориентированы в первую очередь на ударные задачи. Основу потенциала ВВС Индии в воздушных боях, как уже сказано, сейчас составляют (и в ближайшие полтора десятка лет сохранят эту роль) Су-30МКИ, к которым, вероятно, в ближайшем будущем прибавятся «Рафали», а также машины пятого поколения, которым предстоит заменить «Миражи-2000», модернизированные МиГ-29 и МиГ-21-93.

Исходно в качестве основной машины пятого поколения в составе ВВС Индии рассматривался Су-57/FGFA , при этом предполагалось, что объем его закупок составит 214 единиц, впоследствии это число было сокращено до 144. Эта цифра в любом случае, даже без учета возможных коррекций, вряд ли будет достигнута ранее середины 2030-х годов. Выбор возможной альтернативы «Сухому» у Индии ограничен ровно одним вариантом, и это уже упомянутый в начале статьи американский истребитель F-35A. Следует при этом напомнить о существовании индийского «национального проекта» истребителя пятого поколения AMCA. Эта одномоторная машина средней весовой категории исходно рассматривалась как дополнение тяжелому двухмоторному FGFA, однако с учетом уже продемонстрированного невысокого потенциала Индии в разработке боевых самолетов не исключено, что в итоге проект AMCA сведется именно к локализации F-35 индийской промышленностью. Некоторые источники уже называют даже отличия возможного индийского варианта F-35 от исходной машины — в частности, оснащение его радаром АN/APG-83 SABR. Этот радар, разработанный для модернизации истребителей F-16 и (в версии SABR-GS) бомбардировщиков B-1B, уступает по возможностям РЛС AN/APG-81, устанавливаемой на F-35, в том числе в силу ограничений по энергетике и возможностям системы охлаждения.

ввс_индия_4 F-35A Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao

Сравнивая между собой американский и российский истребители без учета их конкретных характеристик, можно отметить, что очевидным преимуществом российского предложения является заметно больший объем трансфера технологий и локализации: F-35 вряд ли будет передан Индии иначе чем в варианте «конструктора готовых агрегатов» с добавлением некоторых индийских подсистем.

Это вызвано даже не столько вероятным нежеланием США делиться технологиями со страной — близким военным и технологическим партнером России, сколько почти непреодолимыми трудностями, которые встанут перед индийским авиапромом при попытке более глубокой локализации F-35. Насколько этот путь долог и труден, Индия уже изучила на опыте углубления локализации Су-30, и попытка повторить его с F-35, самолетом не только иного поколения, но и иной конструкторской и технологической школы, может занять непредсказуемо долгое время с неизвестным результатом.

Эта ситуация порождает уже внутрииндийский конфликт интересов, который прокомментировал портал iz.ru специалист по региону, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. «Необходимо учитывать, что в этом вопросе интересы ВВС Индии в значительной степени расходятся с интересами индийской промышленности, в частности, крупнейшего авиаконцерна Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Индийские производители активно выступают за продолжение сотрудничества по проекту FGFA: к примеру, председатель HAL Суварна Раджу в октябре назвал FGFA «своей надеждой и мечтой» и заявил, что ни одна страна, кроме России, не в силах предложить Индии технологии сравнимого уровня. В этих условиях Минобороны, очевидно, придется принимать в расчет не только мечты индийских летчиков, но и требования промышленности.

ввс_индия_6 Военнослужащие ВВС Индии на параде Фото: Getty Images/Ridhima Sikka/Barcroft Images

Наиболее вероятным развитием событий в текущей ситуации можно считать подписание Индией в ближайшие годы двух контрактов — на поставку близкого количества истребителей F-35 и FGFA, в обоих случаях с локализацией, глубина и скорость которой, однако, будут различаться.

Однако количество американских истребителей пятого поколения в вооруженных силах Индии может возрасти за счет еще одного потенциального потребителя: ВМС Индии пока не определились, какой самолет составит основу авиакрыла перспективного авианосца, и США весьма активно пытаются продать Индии свой авиационно-технический комплекс, включая как палубное оборудование, так и истребитель F-35C.

Вместе с тем в этот расклад могут вмешаться и другие факторы. Как отметил Алексей Куприянов, планы переоснащения ВВС Индии в дальней перспективе, вполне возможно, будут скорректированы в силу финансовых ограничений — ситуация в экономике страны может потребовать сокращения военного бюджета, в настоящее время приближающегося к $60 млрд в год.