Прямой эфир

Госдеп одобрил поставки Бельгии 34 многоцелевых истребителей F-35

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдепартамент США одобрил планы по потенциальным поставкам Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Общая стоимость сделки оценивается в $6,53 млрд, сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Кроме самолетов бельгийское правительство также запросило четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F-135, необходимое оборудование и запасные части для боевых машин, передает «РИА Новости».

В Вашингтоне заверили, что приобретение Бельгией партии истребителей позволит стране «сдерживать агрессию в регионе», а также эффективнее взаимодействовать с силами США. Отмечается, что поставка истребителей не скажется коренным образом на балансе сил в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Истребители США больше часа летели за двумя Ту-22М3 РФ над Балтикой
Стратегические бомбардировщики США прилетели в Великобританию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017