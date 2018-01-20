Госдеп одобрил поставки Бельгии 34 многоцелевых истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил планы по потенциальным поставкам Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Общая стоимость сделки оценивается в $6,53 млрд, сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Кроме самолетов бельгийское правительство также запросило четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F-135, необходимое оборудование и запасные части для боевых машин, передает «РИА Новости».

В Вашингтоне заверили, что приобретение Бельгией партии истребителей позволит стране «сдерживать агрессию в регионе», а также эффективнее взаимодействовать с силами США. Отмечается, что поставка истребителей не скажется коренным образом на балансе сил в регионе.