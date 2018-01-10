Стратегические бомбардировщики США прилетели в Великобританию

Способные нести ядерный боезаряд американские стратегические бомбардировщики переброшены на британские авиабазы.

По данным сайтов, отслеживающих перемещение военных самолетов, два самолета ВВС США B-52H совершили посадку на авиабазе Фэрфорд. Один стратегический бомбардировщик сел на авиабазе Милденхолл, расположенная вблизи одноименного города графства Суффолк в Англии. О причинах перемещения военных самолетов не сообщается, передает РЕН ТВ.

«Интерфакс» отмечает, что третий бомбардировщик сел в Милденхолле из-за плохой погоды.

Американские бомбардировщики, прибывшие в Великобританию, входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США и базируются на авиабазе «Майнот» в штате Северная Дакота.

Ранее стало известно, что авиабаза австралийских ВВС в городе Дарвин была приведена в повышенную боевую готовность из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии.