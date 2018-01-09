Япония потребовала от США усилить безопасность полетов военной авиации

Власти Японии потребовали от США усилить обеспечение безопасности полетов после аварийной посадки американского военного вертолета в южной японской префектуре Окинава. Такое заявление озвучил министр обороны Японии Ицунори Онодэра в ходе переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает телеканал NHK.

«Мы просим проводить тщательные проверки и техническое обслуживание воздушных судов с целью предотвращения подобных инцидентов. Они вызывают большую обеспокоенность у местных жителей», — приводит ТАСС слова главы японского ведомства.

6 января американский военный вертолет совершил экстренную посадку в поле на острове Икэи в японской префектуре Окинава. В результате инцидента никто не пострадал.