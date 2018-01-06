Генерал ВВС США заявила о полученных Россией «бесценных» данных о F-22

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Вералинн Джеймисон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке стал для России уникальным шансом, чтобы та смогла оценить и получить «бесценные» сведения о новейших американских истребителях F-22.

«Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях», — приводит ее слова портал Business Insider.

С этой точкой зрения согласен и эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, практика отслеживания малозаметного F-22 с помощью радаров может принести России огромную пользу при усовершенствовании ее самолетов.

При этом Бронк отметил, что российские истребители подобного рода не уступают американским, а порой даже превосходят их в непосредственном воздушном бою.