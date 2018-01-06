Прямой эфир

Генерал ВВС США заявила о полученных Россией «бесценных» данных о F-22

0
Фото: U.S. Air Force/Master Sgt. Jeremy Lock
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Вералинн Джеймисон заявила, что конфликт на Ближнем Востоке стал для России уникальным шансом, чтобы та смогла оценить и получить «бесценные» сведения о новейших американских истребителях F-22.

«Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях», — приводит ее слова портал Business Insider.

С этой точкой зрения согласен и эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.

По его словам, практика отслеживания малозаметного F-22 с помощью радаров может принести России огромную пользу при усовершенствовании ее самолетов.

При этом Бронк отметил, что российские истребители подобного рода не уступают американским, а порой даже превосходят их в непосредственном воздушном бою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия США выпустила симулятор с расстрелом школьников
Минобороны разработает новый зенитный артиллерийский комплекс

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017