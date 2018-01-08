Военное командование США извинилось перед властями и жителями Окинавы

Военное командование американским контингентом в японской префектуре Окинава принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с армейской техникой США, дислоцированной на острове. Об этом в понедельник, 8 января, передает агентство Kyodo.

Сообщается, что извинения по телефону были принесены вице-губернатору префектуры Моритакэ Томикаве командующим американским контингентом на Окинаве Лоуренсом Николсоном.

Портал iz.ru писал о том, что вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в поселке Йомитан. В результате инцидента никто не пострадал, но это стало уже вторым аналогичным случаем за прошедшую неделю.