США подключились к поискам пропавших после столкновения судов у берегов КНР
США направили патрульный противолодочный самолет P-8 «Посейдон» на поиски 32 человек, пропавших после столкновения нефтяного танкера и сухогруза у побережья Китая. Об этом сообщили в Военно-морских силах США.
«7 января США направили самолет P-8A, приписанный к группе «Боевые тигры» Восьмой патрульной эскадрильи, на помощь в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов», — говорится в заявлении.
Американский самолет уже исследовал 3,6 тыс. кв. морских миль в районе крушения, но не обнаружил моряков. После выполнения поставленных задач самолет вернется на базу на японском острове Окинава.
Авария произошла 6 января. Нефтяной танкер Sanchi, шедший под панамский флагом, но принадлежащий иранской компании Bright Shipping Limited, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal.
На борту танкера находились 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.
Гонконгское судно после столкновения получило повреждения, но осталось на плаву. Находившихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.
К настоящему моменту найдено тело первого погибшего. На месте аварии работают спасатели и очистное судно.
КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет. Отмечается, что танкер после столкновения загорелся, сохраняется угроза взрыва.