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США подключились к поискам пропавших после столкновения судов у берегов КНР

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Фото: wikipedia.org/tataquax
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США направили патрульный противолодочный самолет P-8 «Посейдон» на поиски 32 человек, пропавших после столкновения нефтяного танкера и сухогруза у побережья Китая. Об этом сообщили в Военно-морских силах США.

«7 января США направили самолет P-8A, приписанный к группе «Боевые тигры» Восьмой патрульной эскадрильи, на помощь в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов», — говорится в заявлении.

Американский самолет уже исследовал 3,6 тыс. кв. морских миль в районе крушения, но не обнаружил моряков. После выполнения поставленных задач самолет вернется на базу на японском острове Окинава.

Авария произошла 6 января. Нефтяной танкер Sanchi, шедший под панамский флагом, но принадлежащий иранской компании Bright Shipping Limited, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal.

На борту танкера находились 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Гонконгское судно после столкновения получило повреждения, но осталось на плаву. Находившихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.

К настоящему моменту найдено тело первого погибшего. На месте аварии работают спасатели и очистное судно.

КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет. Отмечается, что танкер после столкновения загорелся, сохраняется угроза взрыва. 

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