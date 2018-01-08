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СМИ сообщили об угрозе взрыва горящего у побережья Китая иранского танкера

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Иранский танкер, загоревшийся после столкновения с сухогрузом у побережья Китая, может взорваться и затонуть. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что танкер практически полностью охвачен огнем, помимо этого, горит и окружающая его вода, в которую произошла утечка нефтепродуктов.

Столкновение танкера, шедшего под панамским флагом, с гонконгским сухогрузом CF Crystal произошло у побережья реки Янцзы 7 января. Как сообщал портал iz.ru, в результате аварии пропали без вести 32 человека, 20 моряков удалось спасти.

Панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. Гонконгское судно после столкновения осталось на плаву, находящихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.

К настоящему моменту найдено тело первого погибшего. На месте аварии работают спасатели и очистное судно.

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