Прямой эфир

Очистное судно направлено на место крушения нефтяного танкера в Китае

0
Фото: Korea Coast Guard/Yonhap via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На место столкновения танкера с сухогрузом у побережья Китая, где образовалось нефтяное пятно, направлено очистное судно.

«Китайская сторона направила на место аварии очистительное судно, чтобы не допустить бедствия. В настоящее время выясняются причины происшествия», — сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.

Как сообщал портал iz.ru, столкновение танкера Sanchi под флагом Панамы и гонконгского сухогруза CF Crystal произошло у побережья реки Янцзы 6 января.

В результате аварии более 30 человек пропали без вести, по меньшей мере 20 моряков удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Панамское судно задержали из-за подозрений в транспортировке нефти в КНДР
Грузовое судно затонуло возле Шанхая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017