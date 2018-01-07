Очистное судно направлено на место крушения нефтяного танкера в Китае

На место столкновения танкера с сухогрузом у побережья Китая, где образовалось нефтяное пятно, направлено очистное судно.

«Китайская сторона направила на место аварии очистительное судно, чтобы не допустить бедствия. В настоящее время выясняются причины происшествия», — сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.

Как сообщал портал iz.ru, столкновение танкера Sanchi под флагом Панамы и гонконгского сухогруза CF Crystal произошло у побережья реки Янцзы 6 января.

В результате аварии более 30 человек пропали без вести, по меньшей мере 20 моряков удалось спасти.