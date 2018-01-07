Более 30 человек пропали при столкновении судов у берегов Китая

При столкновении панамского нефтяного танкера и гонконгского сухогруза у восточного побережья Китая без вести пропали 32 человека, сообщили китайские СМИ.

Столкновение танкера Sanchi под флагом Панамы и гонконгского сухогруза CF Crystal произошло в 20:00 местного времени (15:00 мск) у побережья реки Янцзы. Сразу после столкновения была потеряна связь со всем экипажем танкера, сообщает «РИА Новости».

Панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате инцидента судно загорелось.

Гонконгское судно получило повреждения, но осталось на плаву, и сейчас его безопасности и безопасности экипажа ничего не угрожает. На борту находился 21 человек, всех их эвакуировали спасатели.