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Панамское судно задержали из-за подозрений в транспортировке нефти в КНДР

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Фото: ТАСС/Ryu Seung-Il
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Власти Южной Кореи задержали ходившее под флагом Панамы грузовое судно KOTI в связи с подозрениями в транспортировке нефть в КНДР.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Отмечается, что задержанное еще 21 декабря судно, находится в порту Пхёнтхэк-Танджин (провинция Кёнгидо).

Большую часть экипажа составляют граждане Китая и Мьянмы. Других подробностей власти Южной Кореи пока не сообщают.

Резолюция ООН позволяет Сеулу задерживать и досматривать суда, которые подозревают в осуществлении запрещенной деятельности с КНДР.

Накануне западные СМИ сообщили, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года якобы неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме. При этом, в ведомстве напомнили, что на поставки топлива в Северную Корею есть квоты, но нет полного запрета.

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