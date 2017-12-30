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МИД прокомментировал сообщения СМИ о поставках нефти из России в КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало публикацию иностранных СМИ о том, что российские танкеры якобы неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР в октябре и ноябре 2017 года. Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме, отметили в ведомстве.

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим», – сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

При этом в МИДе напомнили, что на поставки топлива есть квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718, уточняется в сообщении.

Ранее 30 декабря агентство Reuters сообщило, что факт поставок якобы подтверждают сразу несколько источников. При этом никаких доказательств данной информации журналисты не нашли. Не уточняется и то, какое количество топлива могло быть поставлено. 

Власти Северной Кореи уже заявили, что намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь в 2018 году. 

В декабре глава Пентагона сообщил, что мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян в ответ на поставки нефти в республику Китаем.

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