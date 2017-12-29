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Китай опроверг обвинения в перекачке нефти для КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Пекин всегда выполнял условия всех резолюций, вынесенных Советом безопасности ООН, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чунинь, опровергнув тем самым данные, что КНР осуществляет поставки нефти КНДР.

Говоря о данных, что 19 октября китайское судно якобы перекачивала нефть судну из Северной Кореи, дипломат отметила, что названный в СМИ корабль КНДР не заходил в порта КНР с августа.

«Что касается отдельного упоминаемого в СМИ случая о том, что 19 октября китайский корабль, как подозревается, перекачивал нефть северокорейскому судну, то Китай скорейшим образом провел проверку», — цитирует представителя китайского МИДа сайт «Комсомольской правды».

Чуньин обратила внимание, что любое нарушение резолюций Совбеза будет строго караться.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в нарушении санкций, введенных ранее в отношении Северной Кореи.

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