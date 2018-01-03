Грузовое судно затонуло возле Шанхая

В устье реки Янцзы у побережья Шанхая затонуло грузовое судно «Чанпин». Как сообщает агентство Синьхуа, десять членов экипажа пропали без вести, троих удалось спасти.

По информации, судно перевозило 5 тыс. тонн стали. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более десяти катеров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спасательное судно «Преданный» пришло на помощь траулеру «Юго-Восток-1», который потерял ход у берегов Камчатки.