Прямой эфир

Грузовое судно затонуло возле Шанхая

0
Фото: TASS/Mohssen Assanimoghaddam
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В устье реки Янцзы у побережья Шанхая затонуло грузовое судно «Чанпин». Как сообщает агентство Синьхуа, десять членов экипажа пропали без вести, троих удалось спасти.

По информации, судно перевозило 5 тыс. тонн стали. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие более десяти катеров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спасательное судно «Преданный» пришло на помощь траулеру «Юго-Восток-1», который потерял ход у берегов Камчатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Пекина пустили первые китайские беспилотные поезда
Китайская компания будет производить креветки в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017