В метро Пекина пустили первые китайские беспилотные поезда

В Пекине ввели в эксплуатацию первую линию метро с полностью автоматизированными беспилотными поездами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Протяженность новой ветки подземки Яньфан составляет 14,4 км, на ней открыто девять станций. Линия соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань — там можно сделать пересадку и добраться до центра города.

Отмечается, что поезда были разработаны и произведены в Китае. Максимальная скорость, которую машины могут развивать, составляет 80 км/ч. Несмотря на их полную автоматизированность, в кабине будет находиться машинист на случай экстренной ситуации.

Ранее 30 декабря портал iz.ru сообщал о предстоящем запуске беспилотных пассажирских автобусов в Стокгольме.