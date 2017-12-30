Прямой эфир

В метро Пекина пустили первые китайские беспилотные поезда

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Chenlin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пекине ввели в эксплуатацию первую линию метро с полностью автоматизированными беспилотными поездами. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Протяженность новой ветки подземки Яньфан составляет 14,4 км, на ней открыто девять станций. Линия соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань — там можно сделать пересадку и добраться до центра города.

Отмечается, что поезда были разработаны и произведены в Китае. Максимальная скорость, которую машины могут развивать, составляет 80 км/ч. Несмотря на их полную автоматизированность, в кабине будет находиться машинист на случай экстренной ситуации.

Ранее 30 декабря портал iz.ru сообщал о предстоящем запуске беспилотных пассажирских автобусов в Стокгольме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2018 году в России появятся беспилотные суда
Первое руководство по эксплуатации беспилотных авто обнародовано в КНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017