Беспилотные пассажирские автобусы будут запущены в Стокгольме.

Об этом рассказали в пятницу, 29 декабря, в Шведском транспортном агентстве.

«Необходимо провести обширные исследования и испытания, чтобы обеспечить устойчивое и безопасное автоматическое дорожное движение», — цитирует «Газета.ру» сообщение генерального директора агентства Йонас Бьельфвенстам.

Он добавил, что производители должны доказать, что их автобусы безопасны для пассажиров и других участников движения.

13 декабря компания PepsiCo предзаказала партию из ста беспилотных электрофур Tesla, производство которых планируется начать в 2019 году. Всего были получены заказы на 267 грузовиков, названных Tesla Semi.

Без зарядки фура сможет проехать более 800 км. Она сможет разогнаться до 60 км/ч всего за пять секунд. Самая дорогая часть электрофуры — это батарея, стоимость которой оценивается в $100 тыс.