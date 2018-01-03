Водолазы приступили к спасению судна у берегов Камчатки

Спасательное судно «Преданный» пришло на помощь траулеру «Юго-Восток-1», который потерял ход у берегов Камчатки. Группа водолазов освобождает винта судна от намотавшегося троса, передает морской спасательный подцентр Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает «РИА Новости», винт траулера намотался на швартовый конец другого судна, в результате чего «Юго-Восток-1» потерял ход. Отмечается, что инцидент не представляет угрозы для судна и экипажа.

«Судно "Преданный" успешно осуществило переход и подошло к месту аварии. Водолазная группа приступила к работам по освобождению винта траулера "Юго-Востока-1" от намотавшегося троса. Погода в том районе благоприятная. Как только работы завершатся, судно сможет продолжить ход», — сообщил дежурный подцентра.