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Водолазы обследуют место возможного провала под лед вертолета в Иркутской области

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Фото: РИА Новости
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Вертолет МЧС России доставит водолазов и подводное оборудование для обследования возможного места провала под лед пропавшего в Иркутской области вертолета.

Как сообщил Интерфаксу директор ФКУ «Братская региональная поисково-спасательная база» Росавиации Олег Пихтин, планируется обследовать «несколько похожих разломов на льду», которые могли остаться после аварийной посадки.

10 декабря спасатели обнаружили возможное место аварийной посадки на лед вертолета около поселка Чистый. 

Напомним, вертолет «Еврокоптер АМ-350» вылетел 7 декабря из Братска. На его борту находились два человека. Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь.

По неподтвержденной информации, вертолет из-за технической неполадки совершил аварийную посадку на лед Братского водохранилища в 120–130 км от Братска.

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