Прямой эфир

Найдено место предполагаемой посадки пропавшего под Иркутском вертолета

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели продолжают поиски вертолета, пропавшего в Иркутской области. Предположительно, воздушное судно совершило посадку в районе поселка Карахун.

В поисках задействованы два вертолета Ми-8. Также была усилена наземная группа — к ней присоединились 30 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. В операции примут участие водолазы, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Вертолет «Еврокоптер АМ-350» вылетел в четверг, 7 декабря, из Братска в поселок Чистый. На его борту находились два человека.

Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь. По предварительным данным, капитан вертолета принял решение совершить вынужденную посадку в районе Братского водохранилища из-за технического сбоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли при крушении вертолета в Ставропольском крае
Подтвердилась смерть учредителя «Сталь-М» при крушении вертолета под Тамбовом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017