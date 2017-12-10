Найдено место предполагаемой посадки пропавшего под Иркутском вертолета

Спасатели продолжают поиски вертолета, пропавшего в Иркутской области. Предположительно, воздушное судно совершило посадку в районе поселка Карахун.

В поисках задействованы два вертолета Ми-8. Также была усилена наземная группа — к ней присоединились 30 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. В операции примут участие водолазы, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Вертолет «Еврокоптер АМ-350» вылетел в четверг, 7 декабря, из Братска в поселок Чистый. На его борту находились два человека.

Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь. По предварительным данным, капитан вертолета принял решение совершить вынужденную посадку в районе Братского водохранилища из-за технического сбоя.