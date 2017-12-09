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Ми-8 присоединился к поискам пропавшего АС-350 в Иркутской области

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Второй вертолет Ми-8 вылетел из Иркутска. Он приступил к поиску частного вертолета АС-350, который пропал в четверг в Братском районе Иркутской области.

Как информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального МЧС Андрея Шутова, зона поиска была расширена.

Кроме того, он отметил, что на борту спасательного вертолета находится экипаж из пяти человек. «Он будет продолжать поиски до выработки топлива, затем полетит на дозаправку в Братск», — добавил представитель МЧС.

Напомним, частный вертолет, на борту которого находились два человека, пропал в районе братского водохранилища.

Портал iz.ru сообщал, что к поискам пропавшего под Братском вертолета АС-350 готовы подключиться частные авиаторы.

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