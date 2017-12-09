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Поиски вертолета в Иркутской области возобновили

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Фото: РИА Новости
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В Братском районе Иркутской области возобновили поиски пропавшего 7 декабря частного вертолета, на борту которого находились два человека.

Как сообщил «Интерфаксу» директор федерального казенного учреждения «Братская региональная поисково-спасательная база» Росавиации Олег Пихтин, поиски с воздуха ведет вертолет Ми-8. 

«В дальнейшем планируется, что к нему присоединится вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска. Зона поиска расширяется», — сказал Пихтин.

По неподтвержденной информации, вертолет из-за технической неполадки совершил аварийную посадку на лед Братского водохранилища в 120–130 км от Братска.

Ранее сообщалось, что спасатели уточнили район поиска вертолета благодаря биллингу мобильного телефона, с которого был произведен звонок в момент аварийной посадки.

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