Возобновились поиски пропавшего вертолета в Иркутской области

Поиски пропавшего 7 декабря частного вертолета возобновились в Братском районе Иркутской области.

Как сообщили ТАСС в Братской региональной поисково-спасательной базе (РПСБ) Росавиации, также спасатели опрашивают местного жителя, видевшего борт над тайгой перед его исчезновением.

«Два вертолета Братской РПСБ и МЧС поднялись в небо, с земли поиски также продолжаются», — сказал представитель учреждения.

По неподтвержденной информации, вертолет из-за технической неполадки совершил аварийную посадку на лед Братского водохранилища в 120–130 км от Братска.