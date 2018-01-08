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Найдено тело первого погибшего при столкновении судов у берегов Китая

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Фото: REUTERS/CCTV
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Спасатели нашли тело первого погибшего при столкновении панамского нефтяного танкера и гонконгского сухогруза у берегов Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство ISNA.

Тело будет направлено в Шанхай для проведения процедуры опознания. 

Нефтяной танкер продолжает гореть после столкновения. Есть угроза взрыва. Сейчас спасатели пытаются потушить пожар. Ведутся поиски более 30 пропавших членов экипажа.

Панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. Гонконгское судно получило повреждения, но осталось на плаву. На борту находился 21 человек, всех их эвакуировали спасатели.

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