Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ РФ в регионе Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США во вторник, 9 января, совершил многочасовой полет у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Сообщается, что американский самолет совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей. Военный лайнер курсировал с юга на север в воздушном пространстве Эстонии, передает «Интерфакс».

С начала 2018 года американские самолеты уже дважды совершали разведывательные полеты вблизи сухопутных границ Калининградской области.

Портал iz.ru писал о том, что 8 января противолодочный американский самолет совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма. Военное воздушное судно, вылетевшее с базы Сигонелла на Сицилии, курсировало над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.