Военный эксперт рассказал о целях полета самолета-разведчика США у Крыма

Разведка современной военной инфраструктуры Крыма является главной целью полета самолета ВМС США над акваторией Черного моря неподалеку от берегов полуострова. Об этом заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Цель очевидна — разведка современной военной инфраструктуры Крыма. А что она мощная — тоже очевидно, российское руководство этого не скрывает. На полуострове находится смешанная авиадивизия, развернута мощная межвидовая группировка, в которую входят все компоненты: сухопутный, противовоздушный, противоракетный, авиационный. Крым укреплен и превращен в крепость», — цитирует RT эксперта.

Согласно данным Mil Radar, отслеживающего перемещение военной авиации, самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon был замечен над Черным морем. Воздушное судно с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетело с военной базы Сигонелла на Сицилии 7 января.

— Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

Американский самолет-разведчик совершил полет в международном воздушном пространстве к югу от Одессы и западу от Евпатории, затем сделал несколько кругов к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

Также стало известно, что 5 января самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.