ВСУ применили американский беспилотник для разведки в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе для разведки позиций народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и корректировки огня артиллерии, сообщили в минобороны ЛНР.

По данным ведомства, беспилотник зафиксировали в районе населенных пунктов Смелое–Зимогорье. Там напомнили, что их применение в данном районе запрещено Минскими соглашениями.

Как сообщают западные авиационные ресурсы, это был стратегический аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с авиабазы на Сицилии.

В течение нескольких часов на высоте около 16 тыс. м БПЛА курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс».