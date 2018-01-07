Прямой эфир

ВСУ применили американский беспилотник для разведки в Донбассе

0
Фото: Global Look Press/Eric Lalmand
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе для разведки позиций народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и корректировки огня артиллерии, сообщили в минобороны ЛНР.

По данным ведомства, беспилотник зафиксировали в районе населенных пунктов Смелое–Зимогорье. Там напомнили, что их применение в данном районе запрещено Минскими соглашениями.

Как сообщают западные авиационные ресурсы, это был стратегический аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с авиабазы на Сицилии.

В течение нескольких часов на высоте около 16 тыс. м БПЛА курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ опровергли существование «Грузинского легиона»
Советник Порошенко посмеялся над гибелью ополченца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017