Советник Порошенко посмеялся над гибелью ополченца

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков поглумился над гибелью ополченца в Донбассе. Чиновник разместил на своей странице в социальной сети Facebook видео убийства человека.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», на записи снайпер ВСУ берет ополченца на прицел. После этого он производит выстрел.

Юрий Бирюков подписал данное видео как «Шпок… и нету».

По просьбе своих подписчиков чиновник особо отметил, что снайпер стрелял с расстояния примерно 450 м.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Грузинский легион» в полном составе вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Основной причиной назвали некомпетентность командования.