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Власти ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Зайцево, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнил представитель оперативного командования во время общения с журналистами. 

Как писал портал iz.ru, ранее представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил об  обстреле наблюдателей ОБСЕ со стороны Украины. 

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