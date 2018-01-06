Власти ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Зайцево, по которым применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнил представитель оперативного командования во время общения с журналистами.

Как писал портал iz.ru, ранее представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил об обстреле наблюдателей ОБСЕ со стороны Украины.