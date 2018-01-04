ДНР заявила об обстреле наблюдателей ОБСЕ со стороны Украины

Украинские военные обстреляли пропускной пункт в районе населенного пункта «Марьинка» в Донбассе в момент, когда там находились наблюдатели ОБСЕ.

Об этом заявил представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, обстрел был произведен 3 января в 10:45. Басурин отметил, что украинская сторона в одностороннем порядке закрыла свой контрольный пункт выезда-въезда «в ожидании ответного огня со стороны ВС ДНР».

«Мы на данную провокацию не отреагировали и ответного огня не открывали. Отмечаем, что в тот период времени в районе КПВВ находились представители миссии ОБСЕ. Призываем миссию ОБСЕ провести тщательное расследование по факту обстрела», — приводит слова Басурина «РИА Новости».