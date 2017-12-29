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ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт в ДНР

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли в пятницу, 29 декабря, украинские силовики.

Как рассказал «РИА Новости» представитель оперативного командования ДНР, огонь был открыт с направления Верхнеторецкое. Стреляли по Верхнеторецкому Нижнему, всего ВСУ выпустили четыре 82-миллиметровых мины. В ДНР обращаются к миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в течение 2017 года 1,5 тыс. раз нарушили режим прекращения огня.

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