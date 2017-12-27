Удерживаемые Киевом лица прибыли к месту обмена на КПП «Майорск»

Удерживаемые Украиной лица, которые в рамках обмена пленными должны быть переданы самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам, прибыли к месту обмена на линии соприкосновения — контрольно-пропускной пункт «Майoрск» в районе Горловки.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

«ЛНР готова к обмену», — цитирует ее Луганскинформцентр.

Ранее стало известно, что Киев передаст ДНР и ЛНР 306 ополченцев в обмен на 74 украинских силовика. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад.