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СМИ сообщили о месте проведения обмена пленными между ДНР и Киевом

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Запланированный на 27 декабря в Донбассе обмен пленными состоится на контрольном пункте въезда–выезда «Майорское». Он расположен на линии разграничения сторон возле Горловки Донецкой области.

Как сообщает сайт «Громадське», из Луганска уже отправили 16 пленных, из отдельных районов Донецкой области — 58 украинских силовиков. Киев в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста к месту обмена направил 306 ополченцев.

Портал iz.ru писал о том, что Киев передаст самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 306 ополченцев в обмен на 74 украинских силовика. Условия по обмену пленными стороны согласовали пару дней назад. Переговоры проходили при посредничестве Русской православной церкви, о договоренностях 25 декабря сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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