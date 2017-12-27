Из СИЗО в Луганске вывезли украинских пленных для обмена

Украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — цитирует Кобцеву «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что самый масштабный с начала конфликта на востоке Украины обмен пленными запланирован на среду, 27 декабря. Место встречи из соображений безопасности пока не разглашается. Киев намерен передать ЛНР и ДНР 306 человек в обмен на 74 силовика, которые содержатся в изоляторах самопровозглашенных республик.

Переговоры по согласованию условий по обмену пленными проходили при посредничестве Русской православной церкви. Инициатором процедуры выступил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.