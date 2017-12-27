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Донецк и Киев готовятся к обмену пленными

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Стороны конфликта в Донбассе запланировали на среду, 27 декабря, освобождение пленных. Киев передаст самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 306 ополченцев в обмен на 74 украинских силовика.

Сообщается, что представители Украины уже в пути. Из соображений безопасности место обмена пока держится в секрете. Отмечается, что один из бывших ополченцев находится в тяжелом состоянии. Его будут ждать медики, передает телеканал «Звезда».

Портал iz.ru писал о том, что Донецк, Луганск и Киев согласовали условия по обмену пленными пару дней назад. Переговоры проходили при посредничестве Русской православной церкви, о договоренностях 25 декабря сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава ДНР Александр Захарченко назвал итоги миротворческой встречи с предстоятелем Русской православной церкви знаменательным событием. Приказ о помиловании украинских пленных, которых передадут Киеву, он подписал 26 декабря.

Инициатором обмена пленными, которого не проводили больше года, выступил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

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