В ДНР заявили о нарушении Киевом новогоднего перемирия

Режим прекращения огня в Донбассе нарушен, утверждают в самопровозглашеной Донецкой народной республике (ДНР).

Украинские силовики обстреляли окраины города Горловка и район населенного пункта Ясиноватая, заявил представитель оперативного командования ДНР. При стрельбе применялось стрелковое оружие, гранатометы и минометы.

«Жертвы и разрушения на данный момент уточняются», — сказал представитель.

Оперативное командование ДНР обратилось в миссию ОБСЕ и к украинским наблюдателям в СЦКК с просьбой зафиксировать факт нарушения перемирия, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, в ночь на 23 декабря в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня перед новогодними и рождественскими праздниками. Перемирие согласовано контактной группой по урегулированию ситуации на Украине на встрече в Минске.