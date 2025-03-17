Военные группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 10 станций Starlink ВСУ

Российские военнослужащие Западной группировки войск в течение суток уничтожили 10 станций спутниковой связи Starlink и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии. Об этом 17 марта сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус», 10 станций спутниковой связи Starlink, 27 пунктов управления БПЛА противника», — сказал он «Интерфаксу».

Кроме того, по словам Бигмы, военные Западной группировки войск пресекли действия трех инженерных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дорожнянки. Российские подразделения продолжили продвижение в глубину украинской обороны, добавил он.

В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» самоходного артиллерийского соединения гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.