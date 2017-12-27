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Военкор сообщил о провокациях со стороны Украины во время обмена пленными

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военный корреспондент Семен Пегов написал в своем блоге на сайте РЕН ТВ о провокациях, допущенных Украиной во время обмена пленными в Донбассе 27 декабря.

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Журналист напомнил, что согласно утвержденному сторонами конфликта регламенту, в 12:00 мск на пропускных пунктах самопровозглашенной ДНР и Украины должно было быть полностью перекрыто движение. Таким образом планировалось освободить буферную («серую») зону от пассажирского трафика. Однако, по его словам, в отличие от ДНР «официальный Киев продолжил запускать гражданских людей, не имеющих ровным счетом никакого отношения к обмену пленными».

В результате процесс обмена затянулся и часть пленных пересекала границу уже в темноте.

«Цель [этих действий] очевидна: оказать таким образом колоссальное психологическое давление на донбасские республики, чтобы те, возмущенные несоблюдением регламента, развернули автобусы с пленными солдатами ВСУ, и потом их же обвинить в срыве долгожданного обмена. Это лишь одна из версий, а может быть, лишь одна из задач, параллельно с которой решались и другие», — отметил Пегов.

Он также добавил, что атмосфера, установившаяся во время обмена пленными, «не позволяет делать оптимистических прогнозов на то, что данное событие стало первой весточкой в наступлении в Донбассе не виртуального, существующего только на бумаге, а реального перемирия».

27 декабря в Донбассе прошел обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киеву были переданы 74 человека. На территорию ЛНР были возвращены 75 пленных, в ДНР, по данным СМИ, — 165.

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