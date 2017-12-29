В ДНР рассказали о нарушениях режима прекращения огня в 2017 году

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал в пятницу о количестве жертв и разрушений в уходящем году. Он указал, что в течение года украинские силовики 1,5 тыс. раз нарушили режим прекращения огня.

По словам Басурина, от действий ВСУ за год в ДНР погиб 31 мирный житель, ранения получили 236 человек, среди которых 14 детей, сообщает «Федеральное агентство новостей». По территории ДНР выпущено свыше 100 тыс. боеприпасов, добавил Басурин.

27 декабря Киеву были переданы 74 человека, находившиеся ранее на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР) и (ДНР).