Россиянина Мефедова вместо освобождения увезли в СИЗО Одессы

Россиянина Евгения Мефедова не освободили при обмене пленными, а доставили в СИЗО Одессы.

Информацию об этом распространила в четверг, 28 декабря, глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

«Евгения Мефедова с турбазы города Светлогорска уже увезли обратно в одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды», — цитирует ее ТАСС.

По словам Бережной, речь идет как минимум о 14 гражданах России. Украинская сторона должна была обменять их в среду, 27 декабря, в рамках соглашения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республикам (ДНР и ЛНР).

19 сентября суд санкционировал арест сроком на 60 суток для двух фигурантов событий 2 мая 2014 года, активистов «антимайдана» Евгения Мефедова и Сергея Долженкова. Им предъявлено новое обвинение в сепаратизме уже после оправдательного приговора Ильичевского городского суда Черноморска Одесской области.

2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений с националистами одесские активисты «антимайдана» оказались заперты в Доме профсоюзов. Представители «Правого сектора» и их сторонники подожгли здание и блокировали выходы из него, в результате чего находящиеся внутри люди не смогли выбраться из горящего здания. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 получили ожоги и ранения.