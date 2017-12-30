Киев заподозрил в дезертирстве отпущенных из ДНР и ЛНР военных

Украинские власти могут привлечь к ответственности за дезертирство часть военных, отпущенных из Донецкой и Луганской народных республик в ходе обмена пленными. Об этом в пятницу заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, в дезертирстве подозревают 14 бойцов ВСУ, в отношении них возбуждены уголовные дела.

«Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что военным решили не мешать встретиться с родственниками, но материальная помощь за участие в военных действиях им предоставляться не будет до решения суда. Также Бирюков заверил, что Киев будет добиваться освобождения всех пленных не зависимо от их качества.

«Мы не бросаем своих. Не выбираем качество. Не обсуждаем обстоятельства. Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения», –– написал политик.

27 декабря на Украине состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР за всё время конфликта. Украине передали 73 человека, республикам Донбасса — 165 и 73 человека соответственно.

Переговоры об обмене проходили при участии Русской православной церкви. Также лидер от движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук отметил, что большую роль сыграл президент России Владимир Путин, который обратился с просьбой к ДНР и ЛНР согласовать с Киевом условия и произвести обмен.

Обмен пленными поприветствовал генсек ООН Антониу Гуттериш, который «высоко оценил усилия тех, кто сделал это возможным».