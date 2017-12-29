Порошенко назвал главные достижения Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги уходящего года и заявил, что главными национальными достижениями стали введение безвиза с Евросоюзом и поддержка Запада «в борьбе за независимость». Заявление украинского лидера опубликовано на сайте президента.

По словам Порошенко, безвизовый режим с ЕС разрушил «железный занавес Российской империи».

«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу. Железный занавес Российской империи или СССР разрушен», — заявил президент Украины.

Также Порошенко отметил важность для Украины антироссийских санкций.

«Европейский союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Проявление солидарности с Украиной», — считает украинский президент.

Помимо этого, к успехам Порошенко отнес продолжение программы децентрализации и судебную реформу.

27 декабря российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению ущерба самой себе, напомнив, что за 2017 год страна потеряла 1% ВВП ($1,8 млрд) из-за блокады Донбасса, которую ввела сама же. Главным «достижением» украинских властей, по мнению политика, стала катастрофическая убыль населения.